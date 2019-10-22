Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arası doktorları yeniden göreve alıyor

Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arasında olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipleri yeniden istihdam edecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına açıktan atama yoluyla 65-72 yaş arasında doktorları geri alıyor. Adaylar sınavsız ve kura ile alınacak.

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