Türkiye Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu 4 gruba koronavirüs aşısı önerilmeyecek

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu 4 gruba koronavirüs aşısı önerilmeyecek

Türkiye

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu 4 gruba koronavirüs aşısı önerilmeyecek

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle aşısıyla ilgili "Kimlere inaktif Kovid-19 aşısı önerilmemektedir?" sorusuna yanıt verdi. Koronavirüs geçirmiş olanlara, hamilelere, emziren annelere ve çocuklara aşı yapılacak mı?

20 Ocak 2021, Çarşamba 12:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle aşısıyla ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Aşının ne kadar koruyacağı, koronavirüs geçirmiş olanlar, hamileler ve çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağına yönelik soruların yanıtları Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yayınlandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Açıklama şöyle: 

"Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için bu gruba Kovid-19 aşısı uygulanmayacaktır.

Gebelikte inaktif Kovid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Kovid-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.

Emzirme döneminde inaktif Kovid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Kovid-19'u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.

İnaktif Kovid-19 aşısı, PCR testi ile Kovid-19 tanısı almış kişilere ve aşı yaptırmadan önceki 10 gün içerisinde bir Kovid-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacaktır."

İlgili Haberler
'Aşı olan kişi çevresine koronavirüs bulaştırır mı?' sorusuna yanıt


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Papa’nın vurulduğu gün Türkeş’le cezaevinde
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ya sonra?..
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Mesut Özil olayına farklı bakıyorum
Hakan Çelik
Murat Çelik
2021 AB yılı
Murat Çelik
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Aşı olan kişi çevresine koronavirüs bulaştırır mı?' sorusuna yanıt