Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu 4 gruba koronavirüs aşısı önerilmeyecek
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle aşısıyla ilgili "Kimlere inaktif Kovid-19 aşısı önerilmemektedir?" sorusuna yanıt verdi. Koronavirüs geçirmiş olanlara, hamilelere, emziren annelere ve çocuklara aşı yapılacak mı?
20 Ocak 2021, Çarşamba 12:08 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle aşısıyla ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Aşının ne kadar koruyacağı, koronavirüs geçirmiş olanlar, hamileler ve çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağına yönelik soruların yanıtları Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yayınlandı.
Açıklama şöyle:
"Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için bu gruba Kovid-19 aşısı uygulanmayacaktır.
Gebelikte inaktif Kovid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Kovid-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.
Emzirme döneminde inaktif Kovid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Kovid-19'u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.
İnaktif Kovid-19 aşısı, PCR testi ile Kovid-19 tanısı almış kişilere ve aşı yaptırmadan önceki 10 gün içerisinde bir Kovid-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacaktır."