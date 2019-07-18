Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası başvuruları bugün başlıyor. İnternette sıklıkla Sağlık Bakanlığı açıktan atama kurası başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı Diş Hekimi atama başvuruları nereden yapılır? İşte uzman tabip, tabip, uzman diş hekimi, diş hekimi ve eczacı kadroları için açıktan atama başvuru şartları ve Sağlık Bakanlığı kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS)…

Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş hekimi, diş hekimi ve eczacı kadroları için 2019 Yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilan metnini yayınladı.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden atama-yerleştirme yapılacak. Atama-yerleştirme iş ve işlemleri bakanlıkça edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

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Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

Adaylar tarafından kesinleştirilen başvurular imzalanarak ilan edilen takvim çerçevesinde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecek.

Elden yapılacak teslimler, bizzat başvuru sahibi tarafından veya noterce vekâlet verilen kişiler tarafından yapılacak.

Başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabilecekler.

Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.