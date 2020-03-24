Sağlık Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde 37 can alan ölümcül corona virüsün vaka tanımına yeni bir madde daha ekledi. Bakanlık, ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı olmayan hastaları corona virüs şüphelisi sayacak.

Corona virüs belirtileri neler?

Sağlık Bakanlığı bu sorunun cevabını, "Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir" şeklinde veriyor.

Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" ifadesini kullandı.

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