Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzmanı alıyor! İşte başvuru şartları…

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, İç Kontrol Uzmanı alıyor. İşte Sağlık Bakanlığı iç kontrol uzmanı başvuru şartları…

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve desteklenmesi projesi (SSGDP) kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde, COSO İç Kontrol Çerçevesi ile uyumlu, etkin bir iç kontrol sistemi kurulmasına yönelik merkez ve taşra birimlerinin süreçlerinin belirlenmesi, iş akışlarının çizilmesi konu çalışmalarında görevlendirilmek üzere tam gün çalışma esasıyla İç Kontrol Uzmanı istihdam edecek. Başvurular 28 Haziran’da sona erecek.

ARANAN NİTELİKLER

Örgün eğitim veren Fakültelerinin Mühendislik veya İktisadi/İdari Bilimler bölümlerinin birinden lisans düzeyinde (tercihen endüstri/bilgisayar mühendisliği alanında) mezun olmak,

Tercihen endüstri/bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans/doktora yapmış veya yapıyor olmak,

En az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak (tercihen süreç modelleme, iş akışları, risk yönetimi konularında iş tecrübesi),

İç kontrol, süreç, iş akışları ve risk yönetimi alanında en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek,

MS Office, MS Visio, MS Project vb. proje yönetim araçları konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

Tercihen, ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Tespit Sınavı KPDS/YDS/ÜDS’den İngilizce alanında son 5 yıl içinde en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM denklik tablosuna göre KPDS/YDS/ÜDS sınavında 55 puana denk gelen puanı almış olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden (lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde) mezun olmak.

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