Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Türkiye İlaç Pazarı Gözlem Raporu’na göre Türkiye’de 2020 yılında 2 milyar 270 milyon kutu ilaç satıldı. İlaçta kutu başına ortalama fiyat 2020’de 22 TL oldu. 2015-2020 dönemini değerlendiren rapora göre, son beş yıllık artış yüzde 157’ye işaret etti. Bir önceki yıla göre hem ithal hem de imal ilaçlara yapılan fiyat artışı yüzde 25’i buldu. Ayşegül Kahvecioğlu - Milliyet

2020 yılında ülke genelinde yapılan toplam ilaç satışının yüzde 76,5’i SGK, yüzde 1,1’i özel sigortalar tarafından karşılanırken, yüzde 22,3’ü elden satış olarak gerçekleşti. Türkiye’de 2020 yılında en çok satılan dört ilaç, “ağrı kesici” grubunda yer aldı.

En fazla satılan ilk 20 ilaç için SGK tarafından 2020 yılında 2.2 milyar TL ödeme yapıldı; vatandaşlar ise aynı gruptaki ilaçları 857 milyon TL elden para ödeyerek satın aldı.

KULLANIM ARTIYOR

Rapora göre 2015 yılında 18 milyar TL olan Türkiye ilaç pazarı, 2020 yılında 50 milyar TL’lik satış değerine ulaştı. 2015 yılında 2,1 milyar kutu ilacın satıldığı Türkiye’de, bu rakam 2020 yılında 2,27 milyar kutuya yükseldi.

Raporda, 2015-2020 yılları arasında pazardaki ilaçların kutu başı ortalama fiyatlarının sürekli artış gösterdiği vurgulandı. İthal ilaçların ortalama fiyatı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24,38; imal ilaçların ortalama fiyatı ise yüzde 25,31 arttı. 2020 yılında ülke genelinde en çok satılan ilk dört ilaç, “ağrı kesici” grubunda yer aldı. İlk 20 ilacın yüzde 57’sini “antiinflamatuvarlar, antiromatik ürünler, antitrombotik ilaçlar ve aneljezikler” oluşturdu. 2015 yılında 3 milyar TL satış değeri gösteren enzim, hormon, kan veya plazma ürünü, immünolojik ürünler ile gen ve hücre tedavisine yönelik ürünlerden oluşan biyoteknolojik ilaçlar ise 2020 yılında yaklaşık 2 kat artış göstererek 8,85 milyar TL’ye ulaştı.

DİYABET ÖNE ÇIKIYOR

Geçen yıl biyoteknolojik ilaç pazarının toplam ilaç pazarı içindeki payı ise yüzde 17,6 olarak gerçekleşti. 2015 yılında biyoteknolojik ilaç grubundaki ürünlerin kutu başı ortalama fiyatı 120,32 TL iken, 2020 yılında bu rakam 260,127 TL’ye ulaştı.

2020 yılında en çok satılan ilk 20 ruhsatlı biyoteknolojik ürünün yüzde 63,74’ünü diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar oluşturdu. 2020 yılı itibarıyla Türkiye ilaç pazarına giren ve ruhsatlı biyolojik referans ilaçlara benzer olarak geliştirilen biyobenzer ürünlerin satış değeri ise 852,2 milyon TL oldu.



