Türkiye Sağlık Bakanlığı'dan yeni karar! 81 ilde yapılacak

Sağlık Bakanlığı'dan yeni karar! 81 ilde yapılacak

Türkiye

Sağlık Bakanlığı'dan yeni karar! 81 ilde yapılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan son kararda 81 ilde evlilik öncesi çiftlere ücretsiz Spinal Müsküler Atrofi (SMA) taraması yapılacağı belirtildi.

06 Ekim 2021, Çarşamba 14:32 Son Güncelleme:
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Bakanlık tarafından ülke genelinde "Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı" başlatılacak. Program kapsamında, 81 ilde evlenecek çiftler, ücretsiz SMA Taraması yaptırabilecek. Program kapsamında kullanılacak 800 bin tarama kiti alımı için Bakanlık tarafından düzenlenen ihaleye 8 Ekim saat 11.00'e kadar teklif toplanacak. İhale sürecinin ardından uygulamanın hızlıca hayata geçirilmesi planlanıyor.

HEDEF HASTALIKLI DOĞUMLARIN ÖNÜNE GEÇMEK

SMA genetik geçişli bir hastalık olduğundan, tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor.

Böylece, ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanacak. Bebeğin SMA'lı doğmasının önlenmesi için isteyen çiftler, tüp bebek uygulamasına yönlendirilecek.

Türkiye'de her yıl ortalama 170 SMA'lı bebek dünyaya geliyor. Uygulama, bunun önlenmesi için büyük önem taşıyor.

SMA NEDİR?

Sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA, nadir görülüyor. Hastalık, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, Yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetlerin işleyişini bozuyor.

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