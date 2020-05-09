09.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'ler için önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'ler için önemli açıklama

Türkiye

Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'ler için önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından pazartesi günü açılacak olan AVM'ler için önemli bir açıklama geldi.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 12:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada AVM'ler için uyulması gereken kurallara yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AVM’de ve AVM’deki iş yerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır.

Ticari taksi duraklarında COVID-19 hakkında bilgilendirme yapılmalı ve duraklara COVID-19, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılmalıdır. Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe (3-4 adım, 1 metre) korunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.


İlgili Haberler
AVM'lerin uyması gereken 10 kural


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Okurlar diyor ki…
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı