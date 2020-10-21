Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan 'kademeli aşı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan 'kademeli aşı' açıklaması

Türkiye

Sağlık Bakanlığı'ndan 'kademeli aşı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, influenza aşısının belirlenen risk gruplarına ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde yapılacağı açıklamasını yaptı.

21 Ekim 2020, Çarşamba 16:23 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklama şöyle:

Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.

Günün önemli manşetleri için tıkla

1-Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır.

3. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi’ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır.

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