Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüs aşı klibi! Sertab Erener şarkı seslendirdi

Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüs aşı klibi! Sertab Erener şarkı seslendirdi

Türkiye

Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüs aşı klibi! Sertab Erener şarkı seslendirdi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı kampanyasına özel yeni klip hazırlattı. Sertab Erener klip için ‘Bu Son Olsun’ şarkısını seslendirdi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 09:31 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında ‘Kolları sıvıyoruz’ sloganıyla başlatılan aşılama kampanyasına özel bir klip hazırladı. Fonda, bestesi Mehmet Soyarslan’a ait olan ve Cem Karaca’nın da seslendirdiği ‘Bu Son Olsun’ şarkısının Sertab Erener’in sesinden yeni sözlerle duyulduğu klip boş sokaklarla başlıyor, evinden aşı olmak için çıkanlarla sürüyor.

Klipte okulların yeniden açıldığı, sinema ve spor salonlarının dolduğu, sanat ve spor organizasyonlarının yapıldığı, yeniden kucaklaşılabilen günler gösteriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hazırlanan klibi sosyal medya hesabından “Rahmetli Cem Karaca’nın seslendirdiği ‘Bu Son Olsun’ şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener’e teşekkür ederim” notuyla paylaştı.


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