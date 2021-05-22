Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 846 oldu. Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951, vefat sayısı 45 bin 840 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

FAVİPİRAVİR KULLANIMI

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı, ‘Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi’nde değişiklik yaptı. Buna göre artık COVID-19 tedavisinde, aileden onam formu alınarak 12-15 yaş arası çocuklara da 5 gün süreyle Favipiravir ilacı verilebilecek.

Değişiklikle Hidroksiklorokin de rehberden çıkarıldı. Rehberde, “Olası ağır pnömonisi olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif vakalarda ilaç tedavisi planlanabilir” cümlesi de “Olası ağır viral pnömoni bulguları olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif ancak ilerleme gösteren vakalarda ilaç tedavisi planlanabilir” olarak değiştirildi.

Önceki gün Bilim Kurulu toplantısına katılarak aşı müjdesini canlı yayında veren BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, bakanlığın kampanyasında aktif rol alacak. Türkiye’ye gelmesi beklenen Şahin, vatandaşı aşı olmaya çağıracak.

- Türkiye’nin aşı takvimine göre halen 55 yaş üzerine aşılama yapılıyor.

- Aşı programında sağlık personelinin eşleri de aşılanmaya başladı.

- Bakan Koca, öğretmenlerle ilgili olarak da “Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz” açıklaması yaptı.

- Tedarik süreciyle eşzamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptıracak. 50 yaş üstü bireyler de aşılanacak. Ancak bu yaş grubu için henüz tarih belli olmadı.

- Öğretmenler dışında Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlığı mensupları, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, cezaevleri, gıda ve taşımacılık sektöründekiler de aşılanmaya başladı.

- Bakanlığın yeni hedefi ise haziranda 20 yaş üstü herkesi aşılamak, eylül ayına kadar ise 18 yaşa en az bir doz aşı yapmak.

- 50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak.

- Daha sonra ise hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.