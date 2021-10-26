Sağlık Bakanlığı’ndan yeni adım! O detay harekete geçirdi…

Sağlık Bakanlığı’nca aşı programındaki yavaşlamanın nedenleri masaya yatırıldı. Özellikle iki doz Sinovac aşısı olup, üçüncü doz aşısını olmayanlar ile 18-24 yaş arası gençlerin bu yavaşlamada etkili olduğu belirlendi.

Bakan Fahrettin Koca’nın “Aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40’ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır” açıklamasının ardından da Bakanlık gençlerin aşılanması ile ilgili çalışmaları hızlandırdı.

Edinilen bilgiye göre, COVID-19 virüsüne karşı aşılamayı hızlandırmak ve bulaşı azaltmak için gençleri hedefleyen bakanlık, aşının önemini anlatabilmek için youtuberlar ile işbirliğine hazırlanıyor.

3’ÜNCÜ DOZ OLMAYAN 3 MİLYON KİŞİ

Gençlerin aşılanması ile ilgili Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, bu dönemde özellikle 18 yaş üzeri gençlere önemli bir görev düştüğünü söyledi.

Turan, “Gençler sosyal hayatları için, okula rahat gitmeleri için, sevdiklerinin sağlığını korumak için mutlaka aşılanmalılar. Çünkü şu anda iki doz Sinovac olup da üçüncü dozunu olmayan ve aşısız kabul edilen yaklaşık üç milyon vatandaşımız bulunuyor. Çoğunluğu 65 yaş üzeri ve riskli grupta. Bu kişilerin sağlığını korumak, onlara virüs bulaştırmamak için gençlerin derhal aşılanması çok önemli” diye

GENÇLERİN AKLI KARIŞTI

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, aşılamada gelinen son noktayla ilgili şunları söyledi:

“Doz sayısı olarak kötü durumda değiliz ancak üçüncü dozlar açısından da çok parlak bir noktada bulunmuyoruz. (Toplam yapılan aşı sayısı 116 milyona yaklaştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 55 milyon 189 bin 67, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 48 milyon 156 bin 883.)"

"İki doz Sinovac olup da gerisini getirmemiş olanlar var. Oysa aşı tedariki konusunda hiçbir sıkıntımız yok. İsteyen Sinovac isteyen BioNTech olabiliyor. 12-17 yaş arası için de aşı tanımlandı. İsterlerse aşı olabilirler. Bu kişilerin aşılanmasında anne ve babalara görev düşüyor. 18-24 yaşın aşılanmasında da büyük sorun var."

"Bu kişilerin akılları sosyal medyadaki aşı karşıtlığı nedeniyle karışmış durumda. ‘Aşı kısırlık yapıyor, cinsel işlev bozukluğuna neden oluyor’ gibi yanlış bilgi yayılıyor. Oysa tam tersi. Hastalığı geçirdiğiniz zaman risk doğuyor.”