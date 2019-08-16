Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan yayımlayarak "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4/2. maddesi uyarınca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır." diye belirtti.

İlanı değerlendirmek isteyen adaylar "Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim Üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.

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NOT: Üniversite kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda rektörlükçe uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.