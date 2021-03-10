Türkiye Sağlık çalışanına su şişesi ile saldırı kameralara yansıdı

Sağlık çalışanına su şişesi ile saldırı kameralara yansıdı

Türkiye

Sağlık çalışanına su şişesi ile saldırı kameralara yansıdı

Samsun'da hastanede tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesi ile saldıran Edanur Ç.'nin güvenlik görüntüleri ortaya çıktı.

10 Mart 2021, Çarşamba 10:03 Son Güncelleme:
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde annesi Filiz Ç. ile birlikte hastaneye giden Edanur Ç. ile sağlık çalışanı Nurhan Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Edanur Ç., Nurhan Y.’nin başına su şişeyle vurup, darbetti. Hastane polisi Edanur Ç.'yi gözaltına aldı. Kaşı açılan Nurhan Y. ise aynı hastanede tedaviye alındı. Edanur Ç., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Edanur Ç.’nin tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesiyle başına vurup darbettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Edanur Ç. ve Nurhan Y.'nin tartıştıkları ve ardından Edanur'un masadan aldığı su şişesiyle Nurhan Y.'ye vurduğu görülüyor.

DHA

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