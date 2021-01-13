Türkiye Sağlık çalışanları için koronavirüs aşısı randevu sistemi açıldı

Sağlık çalışanları için koronavirüs aşısı randevu sistemi açıldı

Türkiye

Sağlık çalışanları için koronavirüs aşısı randevu sistemi açıldı

Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının test süreci devam ediyor. Koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı.

13 Ocak 2021, Çarşamba 13:05 Son Güncelleme:
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Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen ve Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan, tüm sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolü ve uygunluğunun teyidinin ardından yapıldı.

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Aşılama Perşembe ve Cuma başlayacak 

Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek, en az 14 gün sürecek olan analiz süreci başlatıldı. Aşılamanın ise perşembe veya cuma günü başlaması bekleniyor.

Koronavirüs aşısı randevu sistemi açıldı 

3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye'ye gelmesinin ardından test süreci başlarken, bugün koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı.

Aşı programında öncelik sağlık çalışanları ve huzurevlerinde kalanlarda

Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak aşılamadaki genel öncelikler belirlendi. Buna göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlandı.

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