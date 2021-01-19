Türkiye Sağlık çalışanlarının izin kısıtlaması kaldırıldı

Sağlık çalışanlarının izin kısıtlaması kaldırıldı

Türkiye

Sağlık çalışanlarının izin kısıtlaması kaldırıldı

Corona virüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.

19 Ocak 2021, Salı 12:24 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında sağlıkçılara yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı'nca, corona virüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak, izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması getirilmişti. Sağlıkçılara yönelik, yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağını kaldıran yazı, personel işlemleri başlığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.

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