Sağlık için iş birliği yaptılar
Popçu Yaşar'ın eşi Merve Günaçgün, Murat Tavman ve eşi Şebnem Tavman, sağlıklı beslenme ve spor alanında ortak proje için kolları sıvadı.
09 Mart 2021, Salı 12:24 Son Güncelleme:
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Popçu Yaşar'ın eşi Merve Günaçgün ile Murat Tavman'ın eşi Şebnem Tavman, sağlıklı beslenme ve spor alanında ortak proje için kolları sıvadı.
Arkadaşlıkları lise yıllarına dayanan Merve Günaçgün ile Şebnem Tavman, yapacakları projenin sosyal sorumluluk da içereceğini belirtiyor. İkili, sık sık bir araya gelerek detaylar üzerinde çalışıyor.