Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 15 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. ETHEM MURAT ARSAVA ile Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. MEHMET AKİF TOPÇUOĞLU, inme, demans, alzheimer ve parkinson gibi nörolojik hastalıklarda beslenmenin önemini, beslenme tedavisinin nasıl planlandığını ve hastanın yaşam kalitesine yönelik olumlu etkilerini anlatıyor. Programda ayrıca yoğun bakımda yatan nöroloji hastalarında beslenme tedavisinin nasıl yapıldığı da değerlendiriliyor.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında!





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