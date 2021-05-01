Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 1 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. MELTEM GÜLHAN HALİL ile İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. GÜLİSTAN BAHAT ÖZTÜRK, yaşlılıkta beslenmenin önemini, ideal beslenmenin formülünü ve beslenme yetersizliği ile kas kaybı arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

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MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında!

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