Sağlık Sohbetleri’nde bu hafta yaşlılıkta beslenme ve yetersiz beslenmeye bağlı kas kaybı konuşuluyor
Cnnturk.com’da ekrana gelen Sağlık Sohbetleri’nde her hafta uzman konuklar, bilimsel araştırmalar ışığında, sağlıkla ilgili son gelişmeleri, farklı hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik klinik beslenme tedavilerinin önemini tartışmaya devam ediyor.
01 Mayıs 2021, Cumartesi 10:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 1 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. MELTEM GÜLHAN HALİL ile İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. GÜLİSTAN BAHAT ÖZTÜRK, yaşlılıkta beslenmenin önemini, ideal beslenmenin formülünü ve beslenme yetersizliği ile kas kaybı arasındaki ilişkiyi anlatıyor.
MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında!
#klinikbeslenme #beslenmedebilim
İlandır