Doğum Öncesi Sağlıklı bebekler için tarama testlerini ihmal etmeyin

Sağlıklı bebekler için tarama testlerini ihmal etmeyin

Doğum Öncesi

Sağlıklı bebekler için tarama testlerini ihmal etmeyin

Antalya Genetik Hastalıklar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Duran Canatan, anne adaylarına sağlıklı bireyler için doktorların tavsiye ettiği tarama testlerini yaptırmaları önerisinde bulundu.

12 Nisan 2021, Pazartesi 16:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aynı zamanda Çocuk, Hematoloji ve Genetik Uzmanı olan Canatan, AA muhabirine, teknolojinin ilerlemesiyle bugün birçok hastalığın anne karnında tespit edilebildiğini söyledi.


Anne adaylarına doğum öncesi girişimsel olmayan doğum öncesi tarama testi (NIPT) ile hastalıkların tarandığını, doğum sonrası birçok gen hastalığının genetik tanısının da konulabildiğini anlatan Canatan, alınan bir tüp kan örneğiyle sonuca ulaşılabildiğini bildirdi.


Canatan, anne adaylarının teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanması gerektiğini belirterek, "Sağlıklı bireyler için anne adaylarına doktorların tavsiye ettiği tarama testlerini yaptırmalarını öneriyoruz. Testlerin de mutlaka ruhsatlı merkezler tarafından yapılması gerekiyor. Aksi takdirde doğru olmayan sonuçlarla karşılaşabilirler." ifadesini kullandı.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
İstediğin etkinliği önce hayal et sonra yap
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Burun dolgusu hakkında merak edilen her şey
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Büşra Eracun Akkaya
Sezaryen doğum sonrası normal doğum yapmak mümkün mü?
Büşra Eracun Akkaya
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hamilelikte bebeğe faydalı ve zararlı besinler nelerdir?