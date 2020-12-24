Hızlı kilo alma yöntemleri, sağlık açısından zararlı sonuçlar doğurabilir. Beden kütle indeksine göre zayıf olan kişiler, hızlı kilo artışından çok, düzgün yağ ve kas oranlarına uygun şekilde dağılım ile kilo almaya dikkat etmelidir. Böylece vücut formunun istenen şekle getirilmesi de hedeflenir.

Kimlerin kilo alması gerekir?

Kişi en başta ideal kilolarını öğrenmelidir. İdeal kilo; cinsiyet, yaş, boy, vücudun yağ-kas oranı ve kronik hastalıklara göre değişkenlik göstermektedir. İdeal kilonun belirlenmesi, vücut kütlesinin boyun metre cinsindeki uzunluğunun karesine bölünerek bulunur. Örneğin; 50 kilo olan kişinin boyu 1,60 ise, beden kütle indeksi 19,5'dir. O halde;

18,5 ve altı: Zayıf

18,5-25 arası: Normal

25-30 arası: Hafif Şişman

30 ve üzeri: Obez olarak tanımlanır.

18,5 ve altında beden kütle indeksine sahip olan kişiler zayıftır. Sağlığın korunması açısından belirlenen normal kilolara ulaşması gerekmektedir. Buna göre;

18 ila 24 yaş arasındaki bireylerde beden kütle indeksi 21,

25 ila 34 yaş arasındaki bireylerde beden kütle indeksi 22,

35 ila 44 yaş arasındaki bireylerde beden kütle indeksi 23,

45 ila 55 yaş arasındaki bireylerde beden kütle indeksi 24 olarak belirlenmiştir.

Kilo almak isteyen kişi, protein gereksiniminin tam olarak karşılamalıdır. Yeteri kadar alınan protein, yağ kütlesi ile birlikte kas kütlesinin de arttırılmasını sağlar. Kilo almak için egzersizlerden kaçınmak yersizdir. Düzenli bir egzersiz programı belirlenmeli ve kişinin bu egzersiz programına uyum sağlaması gerekmektedir.

Kilo almak isteyen kişiler, küçük hacimde yüksek enerji sağlayabilen sağlıklı besin türlerine yönelmelidir. Örneğin; pekmez, tahin, kuru meyveler, kuru yemiş ve bal gibi besinler bunlara örnek olarak verilebilir. Kişi öğün sayısını arttırmalı ve ara öğünlerde zengin içerikli besinler tercih etmelidir. Tokluk hissi veren yiyeceklerden uzak durmalı ve salatalarda zeytinyağı kullanmalıdır.

Kilo artışı sağlamak için alkol ve sigara kullanımından kaçınılmalı ve düzenli uyku uyumalıdır. Kilo almaya büyük etkisi olsa da sağlıksız gıdalar olmalarından dolayı kek, cips, çikolata, gazlı içecekler ve kızartmalarda uzak durmalıdır. Ayrıca her türlü ambalajlı gıdanın tüketiminden kaçınmalıdır. Tüm bunların yerine doğal alternatifler tercih edilmelidir.

Sağlıklı kilo alma yöntemleri nelerdir?

Kilo problemleri maalesef çağımızın en büyük sorunları arasında yer alıyor. Fazla kilolardan şikayetçi olanların yanı sıra kilo alamadığı için pek çok sağlık problemi yaşayanlarda mevcut. Çünkü kilo alamamak da bir sağlık problemidir. Sağlıklı bir şekilde kilo almak ise sadece kilo almaktan çok daha önemlidir. İşte kilo almanın yolları;

Kahvaltıları Asla Aksatmayın: Kahvaltılar gün içerisindeki en önemli öğündür. Kilo almak isteyenler ise mutlaka sağlıklı besinlerle bezenmiş bir kahvaltı yapmalıdır. Ayrıca iki saat kadar sonra yine kahvaltı türünde ara öğünler tüketmelidir.

Öğünlerin Asla Aksatılmaması Gerekiyor: Kilo almak isteyen kişi günde en az 3 ana 3 ara olmak üzere beslenmelidir. Bu öğünlerden hiç birini atlamamaksa bir o kadar önemlidir.

Karbonat ve Protein: Her öğünde mutlaka karbonat ve protein bakımından zengin besinler tüketilmelidir. Hem yağ hem de kas dokularının eşit miktarda artması için bazı yağlı yiyeceklerde tüketilebilir.

Kalorili ve Besin Değerleri Yüksek: Ana öğünlerde mutlaka kalorili ve besin değerleri yüksek gıdalar seçilmelidir. Bu besinler hem acıkmayı engeller hem de kilo almayı sağlar. Ayrıca ara öğünlerde badem, fıstık, ceviz ya da kuru meyvelerle takviye yapılabilir.

Yemek Yerken Su İçilmez: Eğer kilo almak isteniyorsa, yemeklerde su içmekten vazgeçilmelidir. Su tokluk hissi verir ve kişinin erken doymasını sağlar.

Tatlı Yenmeli: Yemeklerden sonra mutlaka tatlı yenmelidir. Fakat tatlı tüketimi de doğru bir biçimde yapılmalıdır. Özellikle sütlü tatlılar tercih edilmelidir.

Tatlı Ezmeler: Kahvaltı vakitlerinde ekmek üzerine ya da ara öğünlerde bir iki kaşık tahin, pekmez ya da fındık, fıstık ezmesi harika bir kilo alma yöntemidir.



