Her insan sağlıklı ve parlak saçlar ister. Bu yüzden saçları için günlük bir bakım rutini geliştiren kişiler var. Ünlü saç stilisti Frederic Fekkai, DailyMail'e saç bakımıyla ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu. Frederic Fekkai, kötü alışkanlıkların ve çevrenin bile saça faydadan çok zarar verebileceğini dile getirdi. Frederic, kadınların saçlarının kalınlığına bağlı olarak yıkama sürelerini değiştirmeleri gerektiğini öneriyor. Ünlü kuaför, 'Saçları normal olan kadınların günlük olarak saçlarını yıkamasını ve hacim veren bir şampuan kullanmasını öneriyorum. Bu sayede görünümleri iyileşecek ve kalın saç izlenimi yaratılacak. Orta kalınlıkta veya daha kabarık saçları olan kadınlar ise haftada 3 kez saçını yıkamalı' diyor.

Genel olarak, kuru saç tipleri haftada en fazla iki kez şampuanlanırken, yağlı saç tipleri günlük olarak yıkanmak gerekiyor. Frederic Fekkai 'Normal saçlarınız varsa ve kuruluk veya yağlılıktan muzdarip değilseniz, ihtiyaç duyduğunuzda saçınızı yıkama lüksüne sahipsiniz. Daha kalın, daha kıvrımlı veya işlem görmüş saçlar, ince saçlardan daha uzun süre yıkanmadan kalabilir' dedi.

Şampuanın arından saçı iyi durulamak gerektiğini dile getiren Frederic, 'Size vereceğim diğer tavsiye, saçlar ağırlaştıkça ve düz görünüyorken köklere saç kremi uygulamaktan kaçınmanız' diye ekledi.

Düzleştirici etkisi

Frederic, saç düzleştiricilerinin saça zarar veren etkenlerden biri olduğunu söyledi. Frederic, 'Saç düzleştiricilerini hiç sevmiyorum. Saçlara çok sert geliyor ve düzenli olarak bunları kullanan müşterilerimin saçlarını yanmış ve hasarlı görüyorum. Müşterilerime her zaman düzleştiricilerden uzak durmalarını öneriyorum. Isıdan koruyan maskeler kullanmaları işlerine yarayacaktır' dedi.

Kuru şampuanları köklere püskürtmeyin

Dar zamanlarda kuru şampuanın çok iyi bir kurtarıcı olduğunu dile getiren Frederic, 'Kuru şampuanı saç derinizden 20 ila 30 santim uzağa püskürtün' diyor.

Saç renginizi korumak için maske kullanın

Frederic, boyalı bir rengi korumak isteyenlerin düzenli olarak renk koruyucu maskeleri kullanmasını önerdi. Ünlü kuaför, 'Saç renginizi korumak ve ömrünü uzatmak için nemlendirici şampuan ve koruyucu maske kullanabilirsiniz' diyor.

Ten renginize uyan bir saç rengi seçin

Frederic Fekkai, son olarak şunları söyledi:

'Kendi doğal renginizden uzak olmayan bir renk seçmek çok önemlidir Ancak rengin çok daha açık olduğu durumlarda, balyajlarla çok fazla kontrast kullanmanızı öneririm. Bence en iyi saç renkleri doğal parlaklık ve kontrastlı olanlar.'

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