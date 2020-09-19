Sağlıklı yaşamak isteyenler buraya!

DOĞAYI BAŞIMIN ÜZERİNDE TUTUYORUM

BÜŞRA SANAY

HABER SPİKERİ - YAZAR

Uzun yıllardır hem saçlarım hem cildim kimyasallara ve ısıya maruz kaldı, kalıyor. İşten yedi ay uzak kaldığım bir süreç geçirdim ve bu süreçte bedenimin, cildimin, saçlarımın şifalanması için kendimi kimyasallardan uzak tutmaya karar verdim. Artık şampuan yerine sabun kullanıyorum, daima. Adeta doğayı başımın üstünde tutuyormuşum gibi bir his, müthiş.

Favori sabunlarım; ‘@otamabalsam’ın, katran sabunu, defneli saç sabunu ve bıttım sabunu; ‘@jildogal’ın kekik sabunu ve aktif karbon sabunu. Kendimi bildim bileli sofradan doymadan kalkar, yemeği az yer çok çiğnerim. Her sabah dilimi sıyırdıktan sonra, ayurvedik ürünler yapan ‘@ayushiformula’nın oilpulling yağını ağzımda yaklaşık 10 dakika çalkalıyorum ve ardından yine aynı markanın diş macununu kullanıyorum.

Aynı markanın Shata Dhauta Ghrita mucizevi bakım kremi de her gün kullandığım ürünlerden. Yüzüm için ‘@jildogal’ın Fatma Ana kremini kullanıyorum. ‘@otamabalsam’ın da krem deodorantını acayip ferahlatıyor beni. ‘@jildogal’ın ipek kozasını peeling olarak kullanıyorum.

EVDE EKMEK VE KEFİR YAPIYORUM

ASLI ÜSTÜNKAYA

İŞ İNSANI

WHO ve Sağlık Bakanlığı’nın önerilerini dikkate alıyorum. İş toplantılarını mümkünse internet üzerinden gerçekleştiriyorum. Her ana öğünde tabağımın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısı eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan ve süt ürünlerinden oluşuyor.

Mevsim meyve ve sebzelerini Sarıyer’deki Bostan Baba’dan temin ediyorum. Ekmeği, yoğurdu ve kefiri evde kendim yapıyorum. Güçlü bir bağışıklık sistemi için çoklu mikrobesinler, özellikle A, C, D, E, B2, B6, B12, folik asit, demir, selenyum, çinko, magnezyum ve bakırı hayatımdan eksik etmiyorum.

MEYVE SEBZELERİ MEVSİMİNDE TÜKETİN

BORA KOZANOĞLU

MİLLİ SÖRFÇÜ

Hijyene her zaman dikkat ediyorum. 10 yaşından beri sörf tahtası üzerinde hem denizle hem de rüzgarla mücadele ediyorum. Güçlü ve başarılı olabilmek için küçük yaşta dengeli beslenip vücut direncimi yüksek tutmam gerektiğini öğrendim.

Bir sporcunun beslenmesindeki olmazsa olmazlar; muz, süt, yer fıstığı, yulaf, avokado, soya, çavdar, yumurta, kinoa, bol balık, az kırmızı et ve tereyağı. Meyve ve sebzeleri kesinlikle mevsimi dışında tüketmeyin. Meyve ve sebzeleri Alaçatı’daki tarlalarımda kendim yetiştiriyorum. Eksik kalanları da Alaçatı Pazarı’ndan temin ediyorum. İzmir’deki Kemeraltı’ndaki aktarlardan arı sütü, bal, polen, propolis ve fıstık ezmesi alıyorum.

GÜLSUYU OLMAZSA OLMAZ

NEFİSE KARATAY

OYUNCU - SUNUCU

Gülsuyu, cilt ve vücut bakımımda olmazsa olmaz. Ürünlerimi Isparta’da organik gülsuyu yapan bir yerden temin ediyorum. Şu dönem çok sık kolonya ve dezenfektan kullandığım için cildimi soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı ile nemlendiriyorum. Her sabah aç karnına elma sirkeli bir bardak ılık su içerek güne başlıyorum. M

ümkün olduğunca yumurta, ceviz, avokado, kırmızı ve yeşil biber tüketmeye çalışıyorum. Kış boyunca ihtiyacım olacak kadar barbunya, enginar ve baklayı taze alıp derin dondurucuya koyuyorum. Bu yıl 60 şişe domates yaptım. Yoğurdu ve kefiri evde kendim yapıyorum. Şekere ihtiyaç duyduğumda organik Hindistan cevizi şekeri kullanıyorum.

HİJYEN İÇİN EŞEK SÜTÜ SABUNU

ÖZGE ULUSOY

MODEL-SUNUCU

Erken yatıp erken kalkarım. Düzenli spor yaparım. Temizlik ve hijyen için eşek sütü sabunu kullanıyorum. Cilt temizliğim için zerdeçalı macun haline getirip yüzüme sürüyorum. Tonik yerine ise bir bardağın dörtte birine elma sirkesi, dörtte üçüne su ekleyip onu kullanıyorum. Ayda bir kez Merve Akkaya’da doğal ürünlerle vücut bakımı yaptırıyorum. Bu ay sonunda kendimi şımartmak, bağışıklık sistemimi güçlendirmek ve detoks yapmak için Antalya LifeCo’ya gideceğim.

LOKMALARIMI EN AZ 40 KEZ ÇİĞNERİM

MİNE KALPAKÇIOĞLU

İŞ İNSANI

Bağırsak sağlığımı korumak için yıllardır Viva Mayr öğretilerini ve Mayr kürünü uyguluyorum. Bu kürün ana prensipleri; saat 16:00’dan sonra çiğ besinler tüketmemek, yemeklerle beraber su içmemek, lokmaları en az 40 kez çiğnemek. Sıklıkla avokado, soğuk sıkım zeytinyağı ve keten tohumu yağı kullanıyorum. Sabah aç karnına roka yemek, vücudunuzu temizler.

Bir de glütensiz karabuğday ekmeği tüketiyorum. Denizdeki minerallerin vücuduma geçmesi için en az 20 dakika denizde kalıyorum. Spor, cilt sağlığı için en etkili yöntem. Terleyerek toksinleri attığımızda cildimiz de güzelleşiyor. Cildime doğal yağlardan yapılan Duru&Derin kremi dışında bir şey sürmüyorum ve sabahları fırçayla fırçalıyorum. Saçlarım için Davines ürünlerini kullanıyorum.

İYİ KALPLİ ENGİNAR

FUNDA DURU

GAZETECİ-YAZAR

Önceden, “Tükettiğim besinler ya da ürünler organik mi, değil mi?” diye kafa yormazdım. İki yıl önce anneme kolon kanseri teşhisi koyuldu ve tüm hayatımız değişti. Makarna yapmanın bile m’sinden haberim yokken artık yoğurttan sirkeye kadar her şeyi evde yapmaya çalışıyoruz. Kemoterapi ilaçları karaciğeri yorduğu için enginar mutfağımızdan eksik olmuyor ve gerçekten de annemin karaciğer enzim değerleri, bu beslenme düzeninde çok iyi çıkıyor.

Enginar kalbi ise enginarın en lezzetli yeri! ‘@sakizenginar_dogalurunler’ Instagram adresinden yaz-kış vakumlu enginar sipariş ediyorum. Cilt bakım ürünlerinde ise yüzde 100 doğal olması sebebiyle Homemade Aromaterapi’nin ürünlerini kullanıyoruz. Krem deodorantı şahane! Hem doğayı kirletmiyoruz hem de vücudumuzu kimyasallardan uzak tutuyoruz. Homemade Aromaterapi’nin; adaçayı, günlük ve üzerlik karışımı tütsüsünü de özellikle öneririm, çünkü enerji temizliği de şifanın bir parçası.

SABAHLARI KEREVİZ SAPI SUYU İÇİYORUM

ECE SÜKAN

MODEL

Pandemi döneminde bağışıklığımı yüksek tutmak için düzenli olarak C vitamini, D vitamini ve Glutatyon serum kullanıyorum. Dönem dönem de ozon terapi yaptırıyorum. Sabahları kür şeklinde kereviz sapı suyu ve çörek otu yağı içiyorum. Kan testi değerlerimin gerektirdiği tüm destekleri de alıyorum; Omega-3, B vitamini, demir gibi... Son dönemde yiyecekte tamamen organik ürünlere yöneldim. Alışveriş yaparken ürünlerin organik analizli olmasına dikkat ediyorum.

ASLA KOLAJEN HAPI KULLANMIYORUM

ŞEYDA COŞKUN

DİYETİSYEN

Zerdeçal ve ekinezyalı çaylar tüketiyorum. Maydanozlu, yeşil elmalı ve farklı meyve karışımlarını içiyorum. Otlu omletler ise vazgeçilmezim. İlkbaharda alerjilerim oluşur. Bu süreçte el yapımı üzüm çekirdekli sabunu yüzüm ve vücudumda kullanırım. Kaşıntılar içinse kükürtlü sabun birebir. İki haftada bir ilikli kemik suyu içiyorum.

Bunları da Bone Sante ve Filiz Toker’den alıyorum. Asla kolajen hapı kullanmıyorum. Tüm yemeklerime piştikten sonra zeytinyağı ekliyorum. Ana Hanım’ın Çiftliği’nin sebze ve baklagillerini tüketiyorum. Burada yetişen ürünler ata tohumundan üretiliyor. Avokado ve narenciyemi Finike’den, egzotik meyveleri ise Alanya’da Mustafa Ezici’den alıyorum.

İNSAN DETOKSU YAPIYORUM

BİRİCİK SUDEN

MODA TASARIMCISI

Sağlıklı ve korunaklı yaşıyordum, öyle de devam ediyorum. İnsan detoksu yapıyorum. Beni aşağı çeken, olumsuz enerjili insanları eledim. Mevsiminde yetişen sebze, meyve ve balıklarla besleniyorum. Saçlarım ve cildime doğal yağ karışımları ile bakım yapıyorum ve bu ürünler yakında, markamız olan Nikky Mc Bridget’te satışta olacak. Eşek sütü sabunu ve gül suyuyla cilt temizliğimi yapıyorum. Kendi yetiştirdiğim aloe verayı, taze sıkılmış meyve ve sebze sularına karıştırıp içiyorum.

MÜRVER ÇAYI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

TAYLAN KÜMELİ

SAĞLIKLI BESLENME VE DİYET UZMANI

Armut, nar, elma ve mandalina, sonbaharın favori meyvelerinden. Kereviz, ıspanak, lahana, pırasa ve karnabahar ise mevsimin gözde sebzeleri. Soğuk algınlığı ve griplere karşı koymak, mevsim geçişlerini rahat atlatabilmek için bitki çayları vazgeçilmez. Adaçayı, soğuk algınlığı gibi durumlarda iyileşme sürecini hızlandırıyor. Mürver çayı, içerdiği bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.