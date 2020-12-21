Sağlıkta sigortalarında kişisel risk faktörü öne çıkıyor

Memorial Şişli Hastanesi Robotik Cerrahi Başkanı, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Üroloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Binbay; SigortaEkranı’nda yayınlanan Sektör Exstra programında SigortaMedya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar’a bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Sigorta şirketlerinin sağlık poliçeleri düzenlerken bütüncül yaklaşım yaptığını belirten Binbay; “Oysa herkesin farklı genetik özellikleri var. Biz artık tıp alanında standart uygulamayı bıraktık. Kişiye özgü yaklaşımlar yapıyoruz. Kişiye özgü tedaviler artık güncel tedaviler olacak. O yüzden sigorta şirketleri de bir sigorta poliçesi düzenlerken aynı poliçeyi düzenlememesi gerekiyor. Bence kişisel risk faktörlerinin ortaya konulması gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla ailesel risk faktörleri hiç göz önüne alınmıyor. İnsanların ailesel genetik yapılarında düşünüp sigorta poliçelerinde ona göre yapmalı” dedi.

Binbay, bu noktada önemli bir uyarı yapıyor: “Genetik yapılara göre sigorta poliçeleri yapılmalı ama ondan sonra da insanlara o hastalıkla ilgili sigorta yapmaktan kaçınmamalı. Riskleri doğru belirleyip insanları sigortasız bırakmamak gerekiyor.” Binbay, Covid-19’un teletıp uygulamalarının erkene çektiğini belirtiyor. “Teletıp uygulaması 5 veya 10 sene sonra gelecekti. COVID bu durumda bir katolizör görevi gördü ve durumu hızlandırdı” diyen Binbay, ancak bu konuda alt yapının henüz yeterli olmadığını vurguluyor.

‘Teletıp’ çok gelişecek

Binbay, şöyle devam ediyor: “Çünkü ben bir ürolog olarak eğer bir idrar yanmanız varsa, idrar tahlilinizi görmek isterim. Bazı sigorta şirketlerinin asistans hizmeti var. Eve çağırıp bir kap ile verip teslim edebilirsiniz. Bir de işin muayene kısmı var. Yıllık prostat kontrolü yaptıracaksınız. Bizim olmazsa olmazımız prostat muayenesi var. Bazı noktalarda evet yapılabilir. İlerleyen dönemlerde teletıp çok gelişecek. Bence hastaneler yerine ortak alanlar, laboratuvarlar olacak. Artık telefonlara bağlanan ultrason cihazları var. Türk firmalarından da birkaç tane girişimci arkadaş bunları üretmiş. Elinizde böyle bir ultrason olduğunu düşünün. Ben sizi aradım, ‘Şurada bir ağrım var’ dediniz. Telefona bağlanan ultrason cihazı ile bir öngörü elde ediyoruz. Gelecekte teletıp uygulamaları çok daha fazla olacak.”

Çoğu sigortalı robotik kapsamda değil

Prof. Dr. Murat Binbay, sigortalıların çoğunun robotik cerrahi kapsamında olamadığına dikkat çekiyor. “Robotik cerrahi nedense sigorta şirketleri tarafından ekstra lüks olarak görülüyor” diyen Binbay, şu açıklamayı yapıyor: “Halbuki bu bir lüks değil. Yapılmış birçok çalışmada, robotik cerrahide yapılan ameliyatlarda bir kere kanamanın çok daha az olduğu, hastanede kalış sürelerinin çok daha az olduğu kanıtlanmış durumda. Bence robotik cerrahi sistemde de yavaş yavaş, yani insanlar veya firmalar yavaş yavaş bunun farkına varıp bence poliçelerini yaparken buna göre düzenleme yapmalı. En azından insanlara ‘Bakın böyle bir robotik cerrahi seçeneği de var. Eğer böyle bir şey isterseniz en azından ödemenizi şu şekilde ayarlamak lazım’ diye sunulası lazım.”



