Azerbaycan mutfağından gelen lezzet: Şah pilavı tarifi

Tadını çok seveceğiniz şah pilavı tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için şah pilavı tarifi arıyor ya da şah pilavı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Şah pilavı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Şah pilavı tarifi

Şah pilavı malzemeleri

250 gram basmati pirinci

150 gram tereyağı

200 gram kuzu kuşbaşı

1 tutam safran

1 adet kuru soğan

100 gram yeşil erik

100 gram kestane

100 gram kuru üzüm

2 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

6 adet lavaş

Şah pilavı yapılışı

Pirinci tuzlu suya koyup 2 saat kadar bekletin. Kuşbaşı eti tencereye alın. Suyunu salıp çekene kadar kavurun. Piyazlık doğradığınız soğanları etlere ekleyip kavurmaya devam edin. Erik, kuru üzüm, kayısı ve kestaneyi ilave edip karıştırın. Baharatları da ekleyip ocaktan aldığınız eti soğumaya bırakın. Sudaki pirinci süzüp yıkadıktan sonra kaynattığınız suda haşlayın. Tereyağını eritip üzerinde biriken köpüğünü toparlayın. Kalan yağı pirinçlere ekleyip karıştırın. Safranı az miktarda sıcak suda rengi çıkana kadar demlendirin. Safranlı suyu da tuzla birlikte pilava ekleyin ve harmanlayın. Lavaşları fırına dayanıklı tencerenizin boyunda kesip kenarlara yapıştırın. Pilavın yarısını tencereye aktarıp ortasını açın. Etli harcı pilavın ortasına doldurun (meyvelerinin bir kısmını ayırın) ve kalan pilavı da üzerine ekleyin. En üstü lavaşla kapatın. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra pilavı 40 dakika fırınlayıp çıkarın. Geniş bir tepsiye ters bir şekilde çıkarın ve dilimleyin. Servis yaparken üzerine ayırdığınız meyveleri serpiştirip servis edin.







