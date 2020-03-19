Sahada BES satan personele Corona izni

Vatandaşlar müşteri ile sürekli temas halinde olan banka personelleri için de tedbir aldı. Bu noktada bankalar da sahada görev alan satış ekiplerine 1 Nisan’a kadar izin verdiler. Çoğunluğu bireysel emeklilik, kredi kartı ve kredi satışı yapan ekipler 13 Mart itibariyle sahada çalışmayı bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak Türkiye’deki korona virüsü teşhis edilen kişi sayısının 6’ya yükseldiğini açıklamıştı.



