Sahada BES satan personele Corona izni
Ülke genelinde virüsün yayılma ihtimaline karşılık önlemler artırılıyor. İlk ve orta öğretim ile üniversitelerde eğitime ara verildi.
19 Mart 2020, Perşembe 10:49 Son Güncelleme:
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Vatandaşlar müşteri ile sürekli temas halinde olan banka personelleri için de tedbir aldı. Bu noktada bankalar da sahada görev alan satış ekiplerine 1 Nisan’a kadar izin verdiler. Çoğunluğu bireysel emeklilik, kredi kartı ve kredi satışı yapan ekipler 13 Mart itibariyle sahada çalışmayı bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak Türkiye’deki korona virüsü teşhis edilen kişi sayısının 6’ya yükseldiğini açıklamıştı.