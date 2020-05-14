Şahan Gökbakar, Merve Boluğur’u ti’ye aldı

Karantina döneminde üniversite sınavlarına hazırlanan ve Oxford Üniversitesi’ni takibe alan Merve Boluğur’un 40 parçalık puzzle sevinci sosyal medyada gündem olmuştu.

Can sıkıntısından 40 parçalık puzzle yapıp sosyal medyadan paylaşan Merve Boluğur'un sevinci kursağında kaldı.

40 parçalık puzzle yapmasını bazı takipçileri ti'ye aldı. Boluğur da o kişilere sert tepki göstermişti.

Boluğur, Bebek misin? Deli misin? Bıdı bıdı… 10'luk puzzle yapacağım… Eğleneceğim… Karantinada atom mu parçalıyorsunuz… Aşı mı buldunuz… Sevgiler…' notunu paylaşmıştı.

"İnekli olana bu gece başlamıyım di mi?”

Son olarak Şahan Gökbakar da 40 parçalık puzzle’ı bitirme sevinciyle sosyal medyada gündem olan Merve Boluğur’u ti’ye aldı “Bitti ❤️🙏🏼 İnekli olana bu gece başlamıyım di mi?” notuyla şu paylaşımı yaptı:







