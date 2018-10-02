Şahan Gökbakar'ın son paylaşımına beğeni yağdı

Yeni filmi Recep İvedik 6'nın çekimlerini Bursa Karacabey'deki Longoz Ormanları'nda sürdüren Şahan Gökbakar, film setinden bir video paylaştı. Şahan Gökbakar'ın paylaşımı iki saat içinde 600 binden fazla görüntülendi

02 Ekim 2018, Salı 16:00 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, Salı 16:06
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Komedyen Şahan Gökbakar, Recep İvedik serisinin yeni filminin devam eden çekimleri için Karacabey'deki Longoz Ormanları'nda Afrika köyleri kurdurdu.

Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik'in Afrika macerasının anlatılacağı yeni filminin setinden paylaştığı video ise kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

"ÇİKOLATA YERKEN AKLIMA GELDİ"

Şahan Gökbakar, Şubat 2019'de gösterime girecek olan Recep İvedik 6 filminin setinden bir video paylaştı.

Şahan Gökbakar paylaşımının altına, ''Recep İvedik 6. Şubat 2019. Cep telefonuyla çektim. Çikolata yerken set arasında aklıma o an geldi. Filmden bir sahne değil'' notunu yazdı.

Şahan Gökbakar'ın videosu iki saat içinde 600 binden fazla görüntülenme aldı.


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