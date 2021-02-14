Sahibi ölünce dünyanın en zengin köpeği oldu

8 yaşındaki border collie cinsi köpek Lulu, sahibi Bill Dorris'in ölümünün ardından dünyanın en zengin köpeği oldu. News Channel 5'ın haberine göre Dorris, vasiyetnamesinde 5 milyon doların köpeği Lulu'nun bakımı için bir fona aktarılmasını istedi. Geçen yıl 84 yaşında hayatını kaybeden Dorris'in mirasını bırakabileceği kimse yok. Lulu ise artık Bill Dorris iş gezilerine giderken ona bakan 88 yaşındaki Martha Burton himayesinde olacak. Burton, olay hakkında "Size gerçeği söylemek için ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum. Sadece köpeğini gerçekten sevdi.

Vasiyetnamedeki mülklerin değerinin ne kadar olduğu belli değil. Dorris'in arkadaşları ise onun çok fazla gayrimenkule sahip olduğunu söylüyor.





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