Sahibi sayesinde meme kanserini yendi

Mary, evcil hayvanının göğsündeki yumruyu, oluşumundan birkaç hafta sonra keşfetti.

Mary, bu bezelye büyüklüğündeki yumrunun varlığını gün geçtikçe ciddiye aldı ve hemen köpeği Gracie Lou’yu veterinere götürerek yaşamasına vesile oldu.

Shih Tzu cinsi olan köpeği taradılar ve sonunda göğsünde birkaç tümör buldular.

51 yaşındaki Mary, durumu şöyle özetledi: “Eğer korkum olmasaydı şimdi burada olmazdım. Açıkçası bir köpeğin meme kanserine yakalanacağını hiçbir zaman ummazdım. Ama zavallı dostumun karnındaki yumru öyle demiyordu. Veteriner göğsünün yarısını kesti, ama neyse ki kanseri yok edebildi. Hastalığının tekrar etmemesi için düzenli olarak kontrole tabi tutulması gerekiyor.”

Meme kanseri, aslında köpeklerde nadirdir. Küçük yaşta kısırlaştırılanlarda sadece yüzde 0.5, daha sonra kısırlaştırılanlarda %8, yaşlılık döneminde yapılan kısırlıkta ise %26 risk bulunur.

Evcil bir hayvanı kısırlaştırmak, yumurtalıkların yavrulara sahip olamaması için çıkarılması ile eşdeğerdir ve hastalığa bağlı östrojen üretimini azaltır.

Tıpkı dişiler gibi erkek köpekler de meme kanseri geliştirebilir, ancak kısırlaştırıldıkları takdirde onlarda dişi köpeklere nazaran daha nadir görülür.

Aynı şey her iki cinsiyetten kediler için de geçerlidir. Genelde oluşan tümörlerin yarısı iyi huyludur.

Mary’e, köpeğinin yumrusunun gelişmekte olan bir kist olduğu bilgisi verildiğinde Mary çok üzüldü ancak iyi bir haber, henüz Gracie Lou’nun tedavisi için geç kalınmamıştı.

Bu deneyim, Mary Burges’in hem hayvanlara yardım edenleri hem de evcil hayvanların sahipleri için yaptıkları inanılmaz eylemleri göstermeyi amaçlayan Animal Star Ödülleri'ni ( www.animalstarawards.com ) kurmasına ilham verdi.

Mary, bu ödül törenini hazırlarken aynı zamanda diğer evcil hayvan sahiplerine, hayvanlara en iyi şansı vermek için meme kanseri belirtileri hakkında bilgi vermek istiyor.

Mary Burges: “Gracie Lou fazla su içiyor, fazla uyuyor ve yemek yemiyordu. Onu dışarı çıkarırdım ve kolayca nefes nefese kalırdı. Şimdi fotoğraflara baktığımda, iyileştiğini görüyorum. Tüm bu belirtilerden sonra onu en yakın veterinere götürdüm ve sonra göğsünde yumru bulduk. Ameliyattan sonra onu acı içinde görmek korkunçtu, ama şimdi mutlu benliğine geri döndü ve umarım onun hikayesi başkalarına yardımcı olabilir.”

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