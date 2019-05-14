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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sözleşmeli uzman erbaş alım şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 13 Mayıs'ta başlayan başvurular 23 Mayıs tarihinde sona erecek.

14 Mayıs 2019, Salı 07:29
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sözleşmeli uzman erbaş alım şartları

Adaylar başvurularını "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

ARANAN ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu olmaları, 2019 yılı ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmaları (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Adayların askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (13 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. (AA)

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