Türkiye Sahil magandaları iş başında! Kuma ateş ettiler

Sahil magandaları iş başında! Kuma ateş ettiler

Türkiye

Sahil magandaları iş başında! Kuma ateş ettiler

Antalya Konyaaltı sahilinde kimliği belirsiz kişiler ellerindeki tabancayı kuma çevirerek ateş etti. Daha sonra ateş eden şüpheli ve yanındaki 2 kişi, otomobille sahilden ayrıldı.

13 Temmuz 2021, Salı 17:58 Son Güncelleme:
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Olay, saat 08.00 sıralarında, Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. 3 arkadaş, sahilde ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı. Gruptakilerden biri, tabancayı kuma doğru çevirip, tetiğe bastı. Tabancadan çıkan mermi, kuma isabet ederken, çevredekiler de panik yaşadı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi, "Sahilde magandalar" diyerek tepki gösterdi.

Çevredekilerin polise ihbar ettiği 3 kişi, daha sonra otomobille sahilden ayrıldı.

DHA

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