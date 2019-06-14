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Sahilde görenler şaşkına döndü! 2 metre uzunluğunda...

Bartın’ın İnkum tatil beldesinde sahile yunus leşi vurdu. 2 metre uzunluğundaki yunusun uzun süre önce öldüğü ve gövdesinde çürümeler olduğu tespit edildi

14 Haziran 2019, Cuma 17:18 Son Güncelleme:
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Sahilde görenler şaşkına döndü! 2 metre uzunluğunda...

Bartın'ın İnkum tatil beldesinde sahilde gezen vatandaşlar, kıyıya vuran yunus leşini görünce yetkililere haber verdi.

Sahile gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi, yaptıkları incelemede yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun uzun süre önce öldüğünü ve çürümeler olduğunu tespit etti.

İncelemelerin ardından yunus leşi, belediye ekiplerince gömülmek üzere katı atık alanına götürüldü.

AA


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