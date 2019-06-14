Sahilde görenler şaşkına döndü! 2 metre uzunluğunda...

Bartın'ın İnkum tatil beldesinde sahilde gezen vatandaşlar, kıyıya vuran yunus leşini görünce yetkililere haber verdi.

Sahile gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi, yaptıkları incelemede yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun uzun süre önce öldüğünü ve çürümeler olduğunu tespit etti.

İncelemelerin ardından yunus leşi, belediye ekiplerince gömülmek üzere katı atık alanına götürüldü.

AA



