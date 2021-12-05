İstanbul Eminönü'de 25 Mayıs günü, kaldırımda oturup denizi izlemekte olan Ahmet Uzun'a durup dururken yumruk atan ve bacağından tutarak denize atarak ölümüne neden olan Serdal A. hakkında savcılık iddianamesi tamamlandı. 26 yaşındaki caninin, genç adamı denize ittikten sonra kıyafetlerini değiştirerek olay yerine yeniden geldiği ve olup biteni izleyici olarak seyretmeye çalıştığı iddianamede yer aldı. Serdal A.'nin 'Olası kastla adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberi...

ÖNCE KIZ ÇOCUĞUNU DENİZE ATMAK İSTEDİ

Serdal A., 25 Mayıs günü Şehir Hatları Eminönü Vapur İskelesi yanındaki sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alarak denize atmaya yeltendi. Kız çocuğunun çırpınışları üzerine vazgeçen saldırgan, bu kez sahilde oturarak kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun'a yöneldi. Uzun'a 'yan baktın' diyerek yumruk atan saldırgan, adamı denize itti. Düşme esnasında kafasını betona çarparak bilincini yitiren Uzun, hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Serdal A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli karakolda verdiği ifadesinde, 'Yaşanan olay sırasında ben orada bulunmuyordum. Ahmet Uzun'un cesedi çıkarıldığı sırada olay yerine geldim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.' diye konuştu. Gözaltının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENİZE İTTİKTEN SONRA İZLEMEYE GELMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Serdal A. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, olay tarihinde talihsiz adam Ahmet Uzun'un saat 19:20 sıralarında Sirkeci-Kadıköy İskelesinin deniz kenarındaki kaldırımda oturduğu sırada birkaç metre mesafede şüpheli Serdal A.'nın önce bir erkek çocuğunu önce kucağına alıp, sonra deniz kenarındaki kaldırım üzerine çıkarak havaya kaldırdığı anlatıldı.

Bunu gören Uzun'un rahatsızlık duyarak oturduğu yerden kalkıp 3-4 metre mesafedeki deniz kenarındaki kaldırıma oturarak yakınlarda şarkı söyleyen kişileri izlemeye başladığı, bir süre sonra şüphelinin elindeki çocuğu yere bırakarak Uzun'un yanına geldiği ve aralarında herhangi bir tartışma olmadan genç adama saldırarak darp ettiği kaydedildi.

Ahmet Uzun'un aldığı darbeyle bir anda arkaya doğru savrulduğu, daha sonra bacağından tutarak denize doğru iteklediği, dengesini kaybeden gencin denize düştüğü, çevrede bulunan ve olayı gören kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir şahsın Uzun'u kurtarabilmek için denize atladığı ancak civarda bulunan vapurların yarattığı dalgalar nedeniyle denizin dibine doğru batarak, kurtarılamadığı ifade edildi.











