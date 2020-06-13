Türkiye Sahiller ve piknik alanları doldu taştı

Sahiller ve piknik alanları doldu taştı

Türkiye

Sahiller ve piknik alanları doldu taştı

İstanbul’da yeni tip corona virüs salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte sahil ve piknik alanları doldu taştı. Kimi vatandaşlar mangal yaparken kimileri ise denize girdi.

13 Haziran 2020, Cumartesi 21:17 Son Güncelleme:
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Tüm dünyada ve Türkiye’de etkili olan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından normalleşme sürecine geçiş ile birlikte İstanbul’da vatandaşlar sahil ve piknik alanlarına akın etti. Yoğun olarak Zeytinburnu ve Yenikapı Sahili’ne giden vatandaşlardan kimisi mangal yaparken kimileri ise denize girdi. Corona virüs salgınında gerekli olan maske kullanımının ve sosyal mesafenin ihmal edildiği görüldü.

Corona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evden çıkamadıklarını ifade eden Sara Akar, "Dışarıya çıkarken insanlardan uzak duruyoruz, maske takıyoruz ve ellerimizi yıkıyoruz. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz, televizyonda ne söyleniyorsa o şekilde yapıyoruz. Mangalı çok özledik, sahili çok özledik, dışarıya hasret kaldık. Allah korona virüsü bitirir inşallah. Kendimize dikkat ederiz, önlemimizi alırız ve korona virüs biter inşallah. Evde kala kala yemek yemekten çok kilo aldık, hep yiyorduk’’ ifadelerini kullandı.


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