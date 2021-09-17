İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri aylar süren teknik takibin ardından sahte aşı kartının düzenleyenlere operasyon düzenlemişti. Özel bir hastane çalışan 3 Hemşire ve organizasyonda yer alan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan hemşireler nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklanmış, diğer üç zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HEMŞİRELERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Sahte Aşı Kartı operasyonunda tutuklanana 2 hemşirenin ifadesi ortaya çıktı. CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever detayları canlı yayında anlattı... Başhemşirenin sekreteriydi ve 20 yaşındaydı. 20 yaşında bir kişinin hapiste olmaması gerektiğini söyleyerek sözlerine başladı.

"BAŞHEMŞİRE AŞI YAPTIM DİYEREK BARKOD GİRİYORDU"

"Soruşturma başladığı gün hastaneden ilk ifadeyi veren görevli başhemşireyi aradı. Başhemşirenin haberi vardı. Aslında o gün hepimize bir soruşturma başlatıldığını öğrenmiş olduk.

Poliklinik sorumlusu kendisi ve eşini aşı olmuş gibi form doldurdu. Poliklinik sorumlusu ve eşi o tarihte izinliydi.

Geçmişe dönük aşı formları doldurup altını imzaladılar. Sadece kendileri için değil iki farklı kişi için de aynı işlemi yaptılar. Yabancı uyruklu bir kişiye 100 dolar karşılığında aşı yaptığını ve bu parayı da sosyal medya hesabından arkadaşlarıma gönderdim.

ACİL SERVİS SORUMLUSU

Hastane müdürünün kendilerine gelerek "aşı yapılmayan kişilere aşı yapılmış gibi gösterebilir misiniz?" dediklerini ve kabul etmediklerini söyledi. İki kişinin verdiği ifadede önemli bir nokta vardı. Biz bu usulsüzlük yapmadık ama yapıldığını biliyorduk. Sistemler incelensin.



