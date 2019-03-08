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Sahte belgeyle kırmızı reçeteli ilaç satan eczane çalışanı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu bulamayan sokak satıcılarına çalıştığı eczaneden kırmızılı reçeteli ilaç temin etmekle suçlanan Hicran A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi, tutuklandı

08 Mart 2019, Cuma 09:25 Son Güncelleme:
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Sahte belgeyle kırmızı reçeteli ilaç satan eczane çalışanı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesindeki eczaneden sahte reçete düzenleyerek kırmızı veya yeşil reçeteli ilaç satıldığı ihbarını aldı.

Ekipler ayrıca 2 bin 800 ilacın bir depoda saklandığını ve bu ilaçların eczane çalışanı Hicran A.'nın sahte reçete düzenleyerek Mustafa D., Yunus Ç. Şahin B. ve Veysi A.'ya verdiğini saptadı.

Harekete geçen ekipler, 1’i kadın 5 kişiyi ve depoda saklanan ilaçlarla birlikte yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hicran A., Mustafa D. ve Yunuş Ç. tutuklandı. Şahin B. ile Veysi A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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