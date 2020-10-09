Türkiye Sahte içki nedeniyle Kırıkkale'de 7 kişi öldü, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda

Sahte içki nedeniyle Kırıkkale'de 7 kişi öldü, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda

Türkiye

Sahte içki nedeniyle Kırıkkale'de 7 kişi öldü, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda

Sahte içki terörü yeniden baş gösterdi. Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti. İzmir'de de sahte alkol kullanan ve hastaneye kaldırılan 9 kişiden 7'sinin hayati tehlikesi sürüyor.

09 Ekim 2020, Cuma 13:38 Son Güncelleme:
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İzmir'den bu sabah gelen sahte alkol haberinin ardından bir haber de Kırkkale'den geldi. Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'de 9 kişi hastaneye kaldırıldı 

Öte yandan İzmir'de de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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