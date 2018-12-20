Herkes nefesini tutmuş 70 milyon liralık 2019 Milli Piyango çekilişini bekliyor. Vatandaşlar, bir umutla bilet almaya devam ederken sahte bilet korkusu da yaşıyor. Şu sıralar ne çok araştırılan konu ise " Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?" şeklinde...

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

Tam biletler açık mavi, yarım biletler bayrak kırmızısı ve çeyrek biletler de açık nefti yeşil renkli olup, renkler canlıdır.