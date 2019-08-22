Sahte para veren adamı paçasından yakaladı

Texas’ta Ashley Guzman isminde bir kadın, tabletini satmak için internet üzerinde bir adamla mağazanın önünde buluştu. Adamın verdiği paradan şüphelenen Guzman, parayı mağazada kontrol ettirmek istedi.

ADAM KAÇMAYA BAŞLADI

Mağaza çalışanları parayı kontrol ederken, adam tableti de alıp kaçmaya çalıştı. Adamı kovalayan Guzman, mağazanın kapısının önünde adamı paçasından yakaladı.

UZAKLAŞMAYI BAŞARDI

Elindeki tableti düşüren adam, ayağını kurtararak olay yerinden uzaklaşmayı başardı. Olay sonrasında yerel basına konuşan Ashley Guzman, halka açık yerlerde günde binlerce insanın takas yapmak için bir araya geldiğini ve hiç birinin güvende olmadığını söyledi.

DHA



