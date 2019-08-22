Sahte para veren adamı paçasından yakaladı
ABD’de bir kadın, tabletini almak isteyen adamla takas için bir mağazanın önünde buluştu. Aldığı paradan şüphelenen kadın adamın paçasına yapıştı
Texas’ta Ashley Guzman isminde bir kadın, tabletini satmak için internet üzerinde bir adamla mağazanın önünde buluştu. Adamın verdiği paradan şüphelenen Guzman, parayı mağazada kontrol ettirmek istedi.
ADAM KAÇMAYA BAŞLADI
Mağaza çalışanları parayı kontrol ederken, adam tableti de alıp kaçmaya çalıştı. Adamı kovalayan Guzman, mağazanın kapısının önünde adamı paçasından yakaladı.
UZAKLAŞMAYI BAŞARDI
Elindeki tableti düşüren adam, ayağını kurtararak olay yerinden uzaklaşmayı başardı. Olay sonrasında yerel basına konuşan Ashley Guzman, halka açık yerlerde günde binlerce insanın takas yapmak için bir araya geldiğini ve hiç birinin güvende olmadığını söyledi.
DHA