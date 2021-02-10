Moda Şaka değil gerçek! 8 bin dolara kuklalı kazak

Şaka değil gerçek! 8 bin dolara kuklalı kazak

Moda

Şaka değil gerçek! 8 bin dolara kuklalı kazak

Lüks giyim firması Louis Vuitton, üzerinde 14 adet örgü kuklanın bulunduğu bir erkek kazağı satışa çıkardı. Kazağın satış fiyatı ise 8 bin dolar (56 bin 500 lira). Bu durum acımasız eleştirileri de beraberinde getirdi. Kazak sosyal medyada gündem olurken bir kişi, poz veren manken için 'Neden bu kadar üzgün göründüğü anlaşılıyor' yorumunu yaptı.

10 Şubat 2021, Çarşamba 11:20 Son Güncelleme:
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Fransız moda markası Louis Vuitton, ilginç kıyafetleri fahiş fiyatlara satışa sunmakta adeta usta. Öyle ki, dışarıda giymesi ne kadar zor olursa, kıyafetin fiyatı o kadar pahalı oluyor. Markanın son tasarım ürünü ise üzerinde 14 tane örgü kuklanın bulunduğu bir erkek kazağı oldu. Kazağın satış fiyatı ise 8 bin dolar yani 56 bin 500 lira. Vogue dergisinin kazağın tanıtımını yapmasının ardından sosyal medyada gündem oldu ve acımasız eleştirilere maruz kaldı. Twitter'da müşteriler tarafından acımasızca alay edilen kazaktaki oyuncaklar, Muppets ve Susam Sokağı'ndaki karakterlerle kıyasladı.



Kullanıcıların yaptığı yorumlar şöyle:

"Mankenin neden bu kadar üzgün göründüğü şimdi anlaşılıyor."

"Eski oyuncaklarını kazağına dikmek ne kadar zor olabilir?"

"10 dolara aynısını yapabilirim."

"Artık asla yalnız kalmayacağım."

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları kazağın üç yaşındaki bir çocuğun giyeceği gibi göründüğünü söyledi.



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