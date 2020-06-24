Sakal surata atılan yumruğun şiddetini azaltıyor

Integrative Organismal Biology’de çalışmalarının sonucunu yayınlayan bilim insanları yüzdeki sakalın yumruğun şiddetini azaltmaya yardımcı olduğu keşfetti. Araştırma kapsamında kendilerine insan çenesi işlevi görecek bir maket yapan ekip, sakal olarak da koyun tüyü kullandı.

Araştırmacılar sakalı andıran tüyle kaplı yapının, tüyleri kesilmiş veya koparılmış örnekten %37 daha fazla enerji emebildiğini açıkladı.

Araştırmacılara göre bu durumun nedeni, sakalın varlığıydı. Sakal, yumruktan gelen şiddetin bir kısmını emmeyi başarmıştı. Çalışmayla birlikte araştırmacılar, “Sakal gerçekten de sağlam bir yumruktan gelen şiddetin gücünü önemli ölçüde azaltabilir ve enerjiyi emebilir” sonucuna vardı.



