Görüntüsüyle iştahları kabartan sakallı poğaça tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz en doyurucu lezzetlerden biri. Sevdiklerinize hazırlamak için sakallı poğaça tarifi arıyor ya da sakallı poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sakallı poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

SAKALLI POĞAÇA TARİFİ

Sakallı poğaça malzemeleri

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

Aldığı kadar un

İçi için

1 kase ufalanmış beyaz peynir

½ demet maydanoz

Sakallı poğaça yapılışı

2 su bardağı kadar elenmiş un, 1 paket instant maya, tuz ve şekeri derin bir kabın içinde karıştırdıktan sonra ortasını açın. Ilık süt, sıvı yağ, yumurtanın akını koyup karıştırın. Biraz un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar un ekleyebilirsiniz. Yoğurduğunuz hamuru biraz dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Beyaz peynire biraz yoğurt ya da labne peyniri ekleyerek yumuşatın. Pişen poğaçaların ortalarını bıçakla kesin. İçine peyniri ekleyip ince kıyılmış maydanoza batırarak servis edin.



