Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ilanda "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacaktır" denildi.

İlana göre B sınıfı srücü ehliyeti olan 20, A sınıfı sürücü ehliyeti olan 10 zabıta memuru alınacak. Aynı zamanda C sınıfı sürücü belgesi olan 10 itfaiye eri alınacak. Elemanlar için KPSSP93 puan türünde en az 70 puan şartı aranacak.

Başvuru için belgeler 28 Eylül-2 Ekim arası Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 2 Adapazarı/SAKARYA adresindeki Sakarya Büyükşehir BelediyeBaşkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna teslim edilecek.

Başvurunun özel ve genel şartları ise ilan detaylarında belirtildi.

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