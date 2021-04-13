Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 8 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
13 Nisan 2021, Salı 17:00 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerine, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır"açıklaması yapıldı.