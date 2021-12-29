Türkiye Sakarya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı

Sakarya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı

Türkiye

Sakarya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kaza oldu. Kamyon yolcu otobüsüne arkadan çarptı. 8 kişi yaralandı.

29 Aralık 2021, Çarşamba 14:49 Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyonun yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan 40 LD 252 plakalı kamyon, önündeki 35 PK 605 plakalı Pamukkale Turizm’e ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Hasar gören kamyonda sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralanan 8 kişiye ilk müdahalede bulunarak Sakarya’da bulunan hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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