Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
03 Temmuz 2020, Cuma 11:41 Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA muhabiri Uğur Subaşı CNN TÜRK canlı yayınında şu bilgileri verdi:
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlama oldu. Çevre illerden ses duyudulu. Vatandaşlar tedirgin oldu, anlaşılamadı ilk anda. Çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Evlerde, iş yerlerinde sarsıntılar oldu. Vatandaşların bazıları sokağa çıktı.