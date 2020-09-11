Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yapılan denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 900 lira para cezası kesildiğini belirtti.

Vali Kaldırım, bu kişilere ayrıca 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ile en az 10 kitap okuma uygulaması getirildiğini belirtti.

Kaldırım, bu tedbirleri ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.







