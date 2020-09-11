Türkiye Sakarya'da maske takmayana karantina ve kitap okuma cezası verilecek

Sakarya'da maske takmayana karantina ve kitap okuma cezası verilecek

Türkiye

Sakarya'da maske takmayana karantina ve kitap okuma cezası verilecek

Corona virüse karşı illerde çeşitli tedbirler alınıyor. Sakarya'da ise corona virüse karşı mücadele kapsamında maske takmayanlar için ilginç bir ceza uygulanacak.

11 Eylül 2020, Cuma 14:03 Son Güncelleme:
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yapılan denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 900 lira para cezası kesildiğini belirtti.

Vali Kaldırım, bu kişilere ayrıca 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ile en az 10 kitap okuma uygulaması getirildiğini belirtti.

Kaldırım, bu tedbirleri ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.



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