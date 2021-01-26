Sakarya'nın Hendek ilçesinde su fabrikasının olduğu bölgeden gelen patlama sesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesinin duyulduğu sırada Eskişehir'de de sonik patlama sesi duyulduğu iddia edildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi duyuldu. İlçenin tamamından duyulan patlamanın nedenini belirlemek için ekipler, araştırma başlattı.

Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu. Patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Eskişehir'de de patlama sesi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesinin duyulduğu sırada Eskişehir'de de sonik patlama sesi duyulduğu iddia edildi.







