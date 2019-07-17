Şakayla başlayan 51. bölge çılgınlığı büyüdü! ABD ordusu, ‘vururuz’ diye uyardı
Facebook’ta ilk başlarda şaka olarak başlatılan ‘51. Bölge’ye saldıralım. Hepimizi birden durduramazlar’ etkinliği binlerce kişiye ulaşınca ABD ordusu açıklama yaptı
ABD Nevada’da çölün ortasında ‘51. Bölge’ adlı bir üs olduğu ve burada uzaylılarla iletişime geçildiğine dair rivayetler on yıllarca sürmüştü.
ABD hükümeti sessizliğini korumuş, bölge Google’ın uydu haritalarında bile sansürlenmişti.
2013'TE BÖLGENİN VARLIĞI KABUL EDİLDİ
Bu da iddiaları artırmıştı. ABD 2013’te bölgenin varlığını kabul etti ancak askeri üs olarak kullanıldığını açıkladı.
Facebook’ta geçen hafta bir etkinlik daveti açıldı. 20 Eylül’deki etkinliğin adı ‘51. Bölge’ye saldıralım. Hepimizi birden durduramazlar’dı.
ÜNLÜLER DE DESTEK VERİNCE OLAY BÜYÜDÜ
Şaka olarak başlayan etkinliğe aralarında Keanu Reeves ve Chuck Norris gibi ünlülerin de bulunduğu 1.3 milyon kişi katılacağını açıkladı.
ABD ORDUSUNDAN AÇIKLAMA: VURURUZ
Bunun üzerine ABD ordusu “51. Bölge’ye girmeye çalışanlar vurulacak” uyarısı yaptı.
51. Bölge yıllarca uydu haritalarında sansürlenmişti.