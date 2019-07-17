ABD Nevada’da çölün ortasında ‘51. Bölge’ adlı bir üs olduğu ve burada uzaylılarla iletişime geçildiğine dair rivayetler on yıllarca sürmüştü.

ABD hükümeti sessizliğini korumuş, bölge Google’ın uydu haritalarında bile sansürlenmişti.

2013'TE BÖLGENİN VARLIĞI KABUL EDİLDİ

Bu da iddiaları artırmıştı. ABD 2013’te bölgenin varlığını kabul etti ancak askeri üs olarak kullanıldığını açıkladı.

Facebook’ta geçen hafta bir etkinlik daveti açıldı. 20 Eylül’deki etkinliğin adı ‘51. Bölge’ye saldıralım. Hepimizi birden durduramazlar’dı.

ÜNLÜLER DE DESTEK VERİNCE OLAY BÜYÜDÜ

Şaka olarak başlayan etkinliğe aralarında Keanu Reeves ve Chuck Norris gibi ünlülerin de bulunduğu 1.3 milyon kişi katılacağını açıkladı.

ABD ORDUSUNDAN AÇIKLAMA: VURURUZ

Bunun üzerine ABD ordusu “51. Bölge’ye girmeye çalışanlar vurulacak” uyarısı yaptı.

51. Bölge yıllarca uydu haritalarında sansürlenmişti.







